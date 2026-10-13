Infortunio Gabbia: sotto il post sui social i commenti anche di Maignan, Camarda, Bartesaghi, Tomori, Theo Hernandez e Ricci

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Matteo Gabbia ha pubblicato un post sui social dopo il suo grave infortunio e sotto sono arrivati i commenti di alcuni suoi compagni di squadra

Matteo Gabbia ha pubblicato un post su Instagram dopo il grave infortunio rimediato domenica sera nel match contro il campionato: "Oggi é davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE".

Sotto il post sono comparsi immediatamente tanti commenti, non solo da parte dei tifosi milanisti, ma anche da parte di alcuni suoi compagni di squadra come Mike Maignan ("Mentalità"), Francesco Camarda ("Forza fratellone sempre con te"), Davide Bartesaghi ("Siamo con te amico") e Fikayo Tomori ("Forza fratello mio, ti aspettiamo sul campo Matthew Cage"). Anche alcuni ex giocatori rossoneri hanno voluto mandare il loro in bocca al lupo a Gabbia: tra questi Theo Hernandez ("Forza amico") e Samuele Ricci ("Torna presto amico mio!").