Italia, Kean lascia il ritiro: non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra

Come riferisce il sito della FIGC, nelle prossime ore Moise Kean lascerà il ritiro della Nazionale e non sarà quindi a disposizione del ct Rino Gattuso per la sfida di domani sera contro Israele: l'attaccante non ha infatti recuperato dal problema alla caviglia rimediato qualche giorno fa nel match contro l'Estonia. Questo l'aggiornamento: "Giornata di vigilia per la Nazionale, che alle 16.30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine.

Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele".