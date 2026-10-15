Jashari: “Per essere al top, bisogna giocare tanto: ora ruotiamo un sacco”

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Ardon Jashari, centrocampista del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Salisburgo-Milan, match di Europa League.

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Salisburgo-Milan, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Polemiche post Sassuolo

“È arrivato un pareggio, ma dovremmo vincere questo tipo di partite. Dobbiamo migliorare nella mentalità dopo il vantaggio. Oggi è un nuovo giorno, una nuova opportunità e proveremo a vincere”.

Con la nazionale sei sempre titolare, al Milan invece ruotate molto…

“Per me, e per ogni giocatore, per essere al top devi giocare il più possibile. In questo periodo ruotiamo un sacco, ma come tutti sono concentrato sul bene della squadra. Ma ovviamente se trovi continuità di minutaggio migliorano anche le prestazioni”.

Sul Salisburgo:

“Sono bravi, altrimenti non giocherebbero oggi contro di noi. Ma dobbiamo concentrarci su di noi e pensare alla partita”.