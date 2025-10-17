Leao e un tabù da sfatare: non segna a San Siro in campionato da quasi 17 mesi

di Lorenzo De Angelis

Domenica contro la Fiorentina potrebbe arrivare il momento di Rafael Leao. Dopo un avvio di stagione a rilento per via (anche) dell'infortunio al soleo che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi 50 giorni, il portoghese potrebbe tornare a prendersi il posto al centro dell'attacco del Milan proprio contro l'ex Stefano Pioli. 

Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi sotto questo punto di vista, ma il 10 rossonero ha voglia di riscossa. Tante motivazioni lo spingeranno a dare il suo meglio contro la Fiorentina, soprattutto personali, visto che c'è un tabù da sfatare. Leao non segna a San Siro in campionato da quasi 17 mesi, l'ultima volta il 25 maggio 2024, quando in panchina al Milan c'era ancora Stefano Pioli. E chissà che questo non possa essere interpretato come un segno del destino. 