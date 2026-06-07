Maldini one-man show? Braida: "Ha scritto la storia del Milan. Non puoi non partire dalla storia"
Mai come in questi ultimi tre anni il richiamo della tifoseria del Milan verso Paolo Maldini è stato così forte. Tanto è già passato da quando l'ex capitano e dirigente rossonero è stato licenziato insieme a Ricky Massara dal nuovo proprietario Gerry Cardinale, reo all'epoca di aver sbagliato il mercato post Scudetto. In realtà nelle recenti esternazioni, il manager americano ha dichiarato di non volere Maldini perché voleva essere un one-man show e non sapeva lavorare in gruppo. Paolo Maldini, il difensore più forte della storia del calcio che ha giocato per oltre vent'anni in una sola squadra, vincendo tutto.
BRAIDA, MALDINI È LA STORIA DEL MILAN
Ariedo Braida, ex dirigente del Milan più vincente della sua storia durante l'epopea di Silvio Berlusconi, ha risposto all'affermazione di Cardinale secondo cui Paolo Maldini sarebbe stato un one-man show. Le sue parole a margine del Festival della Serie A in quel di Parma: "La famiglia Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto, prima Cesare e poi Paolo, tutte le coppe e tutte le Champions League del Milan. Non si può non partire dalla storia".
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