Manchester United contro i media: 4 testate bandite dalla conferenza di Ten Hag

Manchester United contro la stampa: il club inglese ha deciso di bandire quattro testate dalla conferenza stampa di Erik ten Hag. Nello specifico si tratta di Sky, ESPN, Manchester Evening News e Mirror. Tutti esclusi a seguito della notizia diffusa circa il malumore dei giocatori nei confronti del tecnico olandese e della sua metodologia di lavoro.

Il club fa sapere: "Stiamo prendendo provvedimenti contro un certo numero di testate giornalistiche, non per aver pubblicato storie che non ci piacciono, ma perché lo hanno fatto senza contattarci dandoci la possibilità di commentare, contestare o contestualizzare".

Situazione tesa in casa United, con la squadra sconfitta anche nell'ultimo turno di Premier League contro il Newcastle. In classifica i red devils sono settimi in classifica, a cinque punti dal quarto posto e sono stati eliminati in Coppa di Lega perdendo malamente contro il Newcastle (0-3) al quinto turno. In Champions League la squadra è clamorosamente all'ultimo posto in un girone che comprende Bayern, Copenaghen e Galatasaray. C'è ancora una possibilità per accedere agli ottavi di finale ma sarà necessario vincere contro i bavaresi nell'ultima giornata della fase a gironi e sperare che danesi e turchi pareggino nello scontro diretto.