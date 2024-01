Milan, Cardinale negli spogliatoi prima della Roma: l'abbraccio con Pioli e i complimenti per Pulisic

Grande soddisfazione per Gerry Cardinale, che ieri era a San Siro in occasione di Milan-Roma: in tribuna il numero uno di RedBird era affiancato da Zlatan Ibrahimovic, con cui si è lanciato più volte sguardi d'intesa.

Cardinale ci ha tenuto in modo particolare ad incontrare la squadra per salutarla poco prima del fischio d'inizio, rassicurando il gruppo sul suo pieno sostegno: il patron statunitense, anche se lontano fisicamente per esigenze lavorative, è sempre vigile ed attento nel seguire il suo Milan. Vicinanza ed incoraggiamento: il founder del fondo americano ha condiviso, nuovamente, con il gruppo la sua convinzione sul potenziale da vertice della rosa.

C'è stato un grande abbraccio con mister Pioli, ma anche i complimenti per lo statunitense Christian Pulisic, fiore all'occhiello del Milan targato RedBIrd e proprio ieri premiato da Scaroni come miglior giocatore del mese di dicembre nella Serie A, assegnatogli dalla Lega. La squadra ha apprezzato l'intervento di Cardinale e l'ha certificato con un forte applauso: il sentimento comune è che tutti sono carichi e determinati per i tanti e difficili impegni che attenderanno il Milan nei prossimi mesi.