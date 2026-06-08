Milan, continua il casting allenatore: Glasner e i passi avanti dopo l'incontro di martedì scorso

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Negli ultimi due giorni, qualche passo in avanti c'è stato. Il mirino della proprietà rossonera, infatti, si sta dirigendo verso il 51enne

L’estate rappresenta una tappa decisiva nel percorso del Milan, reduce da una stagione che non ha rispettato le aspettative della società e dei sostenitori. I risultati ottenuti sono stati inferiori alle ambizioni iniziali e ciò ha spinto il club a una profonda riflessione.

I vertici rossoneri stanno valutando con attenzione le strategie da adottare per il futuro. L’obiettivo è individuare un percorso che consenta alla squadra di recuperare competitività e continuità di rendimento. Per farlo serviranno equilibrio e programmazione.

Il Milan è consapevole che le prossime settimane saranno fondamentali per il proprio futuro. Le decisioni che verranno prese avranno un impatto significativo sul progetto sportivo. La volontà è tornare a competere per obiettivi importanti e ottenere risultati migliori.

Il club intende inaugurare una nuova fase caratterizzata da una progettualità condivisa e da una crescita costante nel tempo. Il Corriere dello Sport parla stamattina di Oliver Glasner: secondo quanto riportato dal quotidiano, negli ultimi due giorni, qualche passo in avanti c'è stato. Il mirino della proprietà rossonera, infatti, si sta dirigendo verso il 51enne allenatore austriaco. L'incontro di martedì scorso ha dato modo al Milan di illustrare a Glasner il progetto e a Glasner la possibilità di spiegare, a grandi linee, la sua idea di calcio. E al momento è il favorito numero uno per succedere a Massimiliano Allegri.