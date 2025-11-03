Milan, per il CorSera una cosa è certa: a gennaio servirà intervenire per potenziare una rosa ridotta all’osso già in autunno

Il Milan è ripartito dopo due pareggi di fila e ieri sera a San Siro è tornato a vincere contro la Roma grazie ad un gol Pavlovic nonostante ancora diverse assenze (erano out Pulisic, Rabiot e Gimenez). Secondo il Corriere della Sera, una cosa è certa: a gennaio servirà intervenire per potenziare una rosa ridotta all’osso già in autunno.

Intervenuto ieri nel post-partita a DAZN, il ds rossonero Igli Tare ha parlato così di Nkunku e Gimenez: "Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme però vediamo adesso. Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.

