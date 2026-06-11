Milan, nessun problema per l'iscrizione al campionato: la situazione in vista del 16 giugno
Partiamo da un concetto molto chiaro: il Milan non corre nessun rischio di non giocare il prossimo campionato di Serie A nonostante ad oggi manchino ancora un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e un allenatore. Lo scrive stamattina il Corriere della Sport che spiega che la prima scadenza è fissata per il 16 giugno 2026, termine perentorio per "depositare - si legge sul Manuale Licenze Nazionali Figc 2026-2027 - presso la Lega Calcio Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale", cosa che verrà fatta regolarmente dal Diavolo attraverso il legale rappresentante Paolo Scaroni.
Per le altre cariche, come si legge sempre sul Manuale Licenze Nazionali Figc 2026-2027, c'è tempo: "l'obbligo di tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, un allenatore responsabile della Prima Squadra e entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società".
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