Milan-Roma, Mou in tribuna fischiato da tutto lo stadio. E lui risponde così

vedi letture

Per Milan-Roma di questa sera José Mourinho, squalificato e quindi impossibilitato a presentarsi in panchina con la squadra ed il suo staff, è in tribuna autorità a San Siro.

Inquadrato al maxi schermo nel pre partita è stato fischiato dallo stadio. L'allenatore della Roma ha risposto facendo segno di si con la testa, come se fosse un gesto di sfida.