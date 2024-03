Milan, tornano tre punti e clean sheet: da quanto il Milan non subiva gol in trasferta

Il Milan è tornato a vincere in Serie A. Dopo la sconfitta con il Monza e il pareggio contro l'Atalanta, ieri sera all'Olimpico sono arrivati i tre punti per la squadra di Stefano Pioli, per di più in trasferta, situazione in cui i rossoneri hanno faticato a lungo in questa stagione. Con la vittoria è tornato anche il clean sheet che in Serie A, per i rossoneri, non c'era dalla gara contro il Napoli.

In trasferta, tra l'altro, la porta inviolata non arrivava da inizio anno: era il 7 gennaio e si giocava Empoli-Milan, quando la squadra rossonera ha vinto 3-0 grazie alle reti di Loftus, Giroud e Chaka Traorè. Il Milan respira un po' difensivamente dopo una stagione da 32 gol subiti in 27 partite.