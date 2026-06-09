Il Milan ufficializza altre due amichevoli estive: in campo contro Celtic e United

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Il Milan ha annunciato altre due gare amichevoli per la sua estate: i rossoneri affronteranno il Celtic e il Manchester United

Non è ancora chiaro chi ci sarà alla guida del Milan, sulla panchina o dietro una scrivania, ma il club rossonero ha reso ufficiali altre due amichevoli estive. In passato erano già state rese note le due gare nella tournée in Australia e Asia contro l'Inter in Australia (5 agosto) e contro il Chelsea i Indonesia (8 agosto). È stata ufficializzata un'amichevole pre tour, a Glasgow contro il Celtic il prossimo 25 luglio, e una dopo la tournée a Breslavia, in Polonia, contro il Manchester United il 15 agosto.

IL MILAN ANNUNCIA DUE AMICHEVOLI: IL COMUNICATO

Il Milan annuncia due amichevoli contro Celtic e Manchester United. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero sul proprio sito ufficiale: "AC Milan affronterà Celtic e Manchester United in due amichevoli internazionali nell'estate 2026, nell'ambito della preparazione della Prima Squadra maschile alla stagione 2026/27.

Il primo appuntamento, prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic.

Al rientro dalla tournée, sabato 15 agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczyński Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United. Sarà la prima volta per AC Milan nella città polacca, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A".