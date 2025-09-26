Milanello, buone notizie: Rafa Leao recuperato per Milan-Napoli

Milanello, buone notizie: Rafa Leao recuperato per Milan-Napoli
Oggi alle 07:50
di Niccolò Crespi

Apprende la redazione di MilanNews.it che come da programma e anticipazione Rafael Leao è tornato ad allenarsi ieri in gruppo. Il portoghese ha completamente recuperato dall'elongazione al soleo che l'ha costretto a saltare le prime quattro giornate di campionate più i sedicesimi di Coppa Italia che si sono giocati martedì sera a San Siro. 

Buona, anzi ottima notizia per Max Allegri in vista del big match di San Siro contro il Napoli, che conferma anche l'anticipazione degli scorsi giorni di MilanNews con Leao che sarà sicuramente un'arma da sfruttare a partita in corso contro i campioni d'Italia. 