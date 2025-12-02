MN - De Siervo: "Diamo grande fiducia al lavoro di Rocchi, dell'AIA e di tutti i ragazzi"

Luigi De Siervo, amminstratore delegato della Serie A, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Weekend di polemiche arbitrali: VAR a chiamata può essere una soluzione?

"Siamo aperti. L'Italia è un paese che più di altri è stata attenta all'innovazione, ma dobbiamo mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB, quindi ci sono regole e certezze che derivano sopra la nostra testa. Credo che gli arbitri stiano facendo un buon lavoro. È chiaro che un episodio visto e riletto mille volte può dare adito a mille interpretazioni, però diamo grande fiducia al lavoro di Rocchi, dell'AIA e di tutti i ragazzi che comunque in un contesto complesso si sono fatti carico di affrontare, quello che è Open VAR, una tramissione unica nel suo genere nel mondo, affrontano pochi giorni dopo l'evento, mettendo a disposizione immagini e audio. Hanno anche accettato l'innovazione della Ref Cam, quindi possiamo solo fare i complimenti alla classe arbitrale che stanno crescendo".