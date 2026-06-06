News MN - Milan, Lina Souloukou non è tra i profili al vaglio di Cardinale per il ruolo di AD

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La manager greca Lina Souloukou non è tra i profili considerati da Gerry Cardinale per il ruolo di AD del Milan dopo l'addio di Furlani

Continua senza sosta il casting a tappeto di Cardinale per trovare in questi giorni le figure apicali che dovranno dare forma al nuovo progetto Milan dopo i licenziamenti di fine maggio: il numero uno di RedBird è alla ricerca di un nuovo allenatore, di un DS/DT e di un nuovo Amministratore Delegato. Se per le prime due posizioni i nomi sono molteplici per quanto riguarda il CEO, almeno mediaticamente, la situazione è andata più in standby.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Lina Souloukou, ex CEO della Roma, non è tra i profili che la proprietà del Milan sta vagliando per il ruolo di AD; la manager ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del Nottingham Forest nella giornata di ieri ma non è tra i profili sondati da Cardinale.

di Pietro Mazzara.