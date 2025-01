MN - Pellegatti: "Parlando con il tattico Diddi, mi diceva che Conceição vuole un centrocampista alla Varela, uno davanti alla difesa"

Tra Milan-Roma e Juventus-Milan, meno di una settimana di intermezzo, il Milan rivoluziona la stagione. Via Paulo Fonseca, che ha risolto il contratto con i rossoneri, e dentro Paulo Conceição. L'ex Porto, presentato ieri alla stampa, ha subito messo in chiaro diversi concetti: concretezza, cultura del lavoro e vittorie. Ne parliamo con Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita segue le vicende rossonere.

Si riporta di seguito un estratto della sua chiacchierata con Antonio Vitiello, direttore di MilanNews.it.

È vero che Fonseca ha sbagliato, il Milan con Ibrahimovic si è assunto le proprie responsabilità ma ora serve concretamente anche andare a rinforzare la squadra:

“Ora bisognerà vedere quanto influirà Conceicao, se sarà uno che picchierà il pugno o meno. Ha detto però una cosa molto intelligente, che prima vuole conoscere i giocatori. Parlando con Luca Diddi mi diceva che vuole un centrocampista alla Varela, uno davanti alla difesa. Fofana in questo senso è un po’ diverso. Non andiamo a prendere il più bravo del mondo, non so se Mendes abbia dei giocatori di quel genere lì, ma per esempio io come alternativa insisto per Bondo. L’intervento di Ibra, il cambio di allenatore, un intervento sul mercato: non è che a San Siro si mettono a dire “Cardinale rimani”. Però sarebbe qualche segno. Io faccio come D’Alema nel film “Aprile”, con Nanni Moretti che gli fa dire: “Mi dici qualcosa di sinistra?”. Dico alla società: “Mi fate qualcosa da Milan?”. Ecco”.