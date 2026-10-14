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MN - Verso Salisburgo-Milan, rossoneri in partenza per l’Austria: Chukwueze presente, tre gli assenti

MN - Verso Salisburgo-Milan, rossoneri in partenza per l’Austria: Chukwueze presente, tre gli assenti
Oggi alle 16:20News
di Andrea La Manna
fonte Di Antonio Vitiello
Di seguito la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Salisburgo in Europa League.

Domani, alle ore 18:45, i rossoneri saranno ospiti del Salisburgo alla Red Bull Arena per giocare il second match della fase campionato dell'Europa League. Questa mattina nel centro sportivo di Milanello la squadra si è allenata alle ore 11:15, con il primo quarto d'ora aperto ai media, e in seguito è partito per l'Austria.

Come apprende la redazione di MilanNews.it, Chukwueze questa mattina non si è allenato con il gruppo per prevenzione a causa di un affaticamento ma sarà lo stesso convocato per la partita. Sono tre gli assenti invece che non prenderanno parte alla trasferta europea e sonno chiaramente Gabbia e Saelemaekers infortunati e Pietro Terraciano.