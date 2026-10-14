News MN - Verso Salisburgo-Milan, rossoneri in partenza per l’Austria: Chukwueze presente, tre gli assenti

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Di seguito la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Salisburgo in Europa League.

Domani, alle ore 18:45, i rossoneri saranno ospiti del Salisburgo alla Red Bull Arena per giocare il second match della fase campionato dell'Europa League. Questa mattina nel centro sportivo di Milanello la squadra si è allenata alle ore 11:15, con il primo quarto d'ora aperto ai media, e in seguito è partito per l'Austria.

Come apprende la redazione di MilanNews.it, Chukwueze questa mattina non si è allenato con il gruppo per prevenzione a causa di un affaticamento ma sarà lo stesso convocato per la partita. Sono tre gli assenti invece che non prenderanno parte alla trasferta europea e sonno chiaramente Gabbia e Saelemaekers infortunati e Pietro Terraciano.