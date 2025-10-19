Modric fuoriclasse instancabile: è il centrocampista che ha giocato di più in Serie A
MilanNews.it
40 anni dove? Luka Modric sta dimostrando di essere un campione infinito, senza tempo, ed i numeri di questo inizio stagione non possono fare altro che confermarlo. Nonostante l'età, che in teoria dovrebbe fungere da ostacolo arrivati a questo punto, il centrocampista croato starebbe battendo record su record, dimostrando che quel numero sulla carta d'identità è un semplice dettaglio.
Con i 515 minuti collezionati fino a questo momento, Luka Modric è il centrocampista che ha giocato più minuti in Serie A. Non solo, il 14 rossonero è anche il giocatore uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri, dietro solo a Matteo Gabbia che in campionato ha fino a questo momento totalizzato 545'.
Pubblicità
News
Pellegatti: “La calma di Allegri si trasmette anche al gruppo. Sa che domani è una partita importante”
Una strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...di Andrea Longoni
Le più lette
3 LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus in dubbio, pronto Saele da trequartista
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus in dubbio, pronto Saele da trequartista
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com