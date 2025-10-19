Modric fuoriclasse instancabile: è il centrocampista che ha giocato di più in Serie A

40 anni dove? Luka Modric sta dimostrando di essere un campione infinito, senza tempo, ed i numeri di questo inizio stagione non possono fare altro che confermarlo. Nonostante l'età, che in teoria dovrebbe fungere da ostacolo arrivati a questo punto, il centrocampista croato starebbe battendo record su record, dimostrando che quel numero sulla carta d'identità è un semplice dettaglio.

Con i 515 minuti collezionati fino a questo momento, Luka Modric è il centrocampista che ha giocato più minuti in Serie A. Non solo, il 14 rossonero è anche il giocatore uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri, dietro solo a Matteo Gabbia che in campionato ha fino a questo momento totalizzato 545'.