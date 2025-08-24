Moncada atteso a Siviglia. Dalla Spagna: sarà al Pizjuán per la sfida contro il Getafe
Stando a quanto riferisce El Chiringuito, portale spagnolo, lunedì sera il Direttore Tecnico del Milan Geoffrey Moncada sarà presente allo stadio Pizjuán per assistere alla partita di Liga tra Siviglia e Getafe.
🤔 El secretario técnico del AC Milan, Geoffrey Moncada, acudirá al Pizjuán para ver el Sevilla-Getafe. #LALIGAEASPORTS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2025
👉 El encuentro se disputará este lunes, a las 21:30h.
ℹ️ @GonzaloTortosa pic.twitter.com/OLa7WIROUp
