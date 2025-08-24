Moncada atteso a Siviglia. Dalla Spagna: sarà al Pizjuán per la sfida contro il Getafe

Oggi alle 16:47News
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce El Chiringuito, portale spagnolo, lunedì sera il Direttore Tecnico del Milan Geoffrey Moncada sarà presente allo stadio Pizjuán per assistere alla partita di Liga tra Siviglia e Getafe.