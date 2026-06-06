Calciomercato Moretto: "L'Austria ha soddisfatto tutte le richieste di Rangnick per il rinnovo. Bisogna capire cosa vuole fare Cardinale"

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Non si sblocca la situazione del futuro dirigenziale del Milan. Matteo Moretto racconta le ultime su Ralf Rangnick, tra Austria e club rossonero

Siamo al 6 giugno e il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva su quella che sarà la sua riorganizzazione interna. Sono ancora diverse le piste in piedi, ma Cardinale non ha dato ancora un ok definitivo. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni

RANGNICK-MILAN, IL PUNTO DI MATTEO MORETTO

“La verità è che mi piacerebbe dare delle notizie un po’ più certe, un po’ più sicure. Ma questa di fase di valutazione e riflessione, questi colloqui, questi contatti, queste zoom call continuano a ripetizione e il Milan deve ancora ristrutturarsi in modo ufficiale e concreto. Non è facile, sia dal punto di vista della Federazione Austriaca che di Rangnick perché siamo a pochi giorni dai mondiali. La verità è che è una situazione un po’ scomoda per Rangnick, perché sta dando tutto per la federazione austriaca e la federazione austriaca, che ha avuto un incontro con lui per parlare di rinnovo, lo ha soddisfatto in tutte le richieste che ha fatto.

La volontà di continuare insieme da parte della federazione austriaca c’è, bisogna capire cosa vuole fare Rangnick nei prossimi anni della sua carriera e bisogna capire anche cosa vuole fare Cardinale. Dipende anche da Cardinale questa situazione: se vuole soddisfare Rangnick in tutte le richieste che ha fatto. Sono giorni di attesa e continuano ad esserlo. La prossima settimana mi auguro, almeno all’inizio della prossima settimana, di avere aggiornamenti un po’ più concreti e decisi. Resiste la candidatura di Ramon Planes. Poi per quanto riguarda gli allenatori bisogna anche capire quale sarà il Direttore Sportivo”.