Napoli, quanti club su Di Lorenzo: c'è anche il Milan

La Juventus non sta lasciando indifferente nemmeno Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che però ha già annunciato, tramite il suo agente, che non ha intenzione di rimanere in Campania. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore è intrigato dalla possibilità di disputare a Torino la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana e questo rende il suo trasferimento un'ipotesi non solo possibile, ma che man mano si sta facendo sempre più concreta. Non ci sono però solo i bianconeri su di lui, ma anche la Roma, il Milan, l'Inter e diversi club all'estero, Premier League e Liga, che monitorano la situazione.

Cristiano Giuntoli lo ha cresciuto al Napoli ed è inevitabilmente un fattore di fondamentale importanza nella trattativa. Di Lorenzo sta vivendo giorni di profonda riflessione. Il problema al momento è il prezzo che ne fa Aurelio De Laurentiis, valutato 20-25 milioni di euro. Per questo non pare così facile che l'operazione venga conclusa positivamente, a meno che la Vecchia Signora non si decida a inserire Federico Chiesa nell'affare.

In stagione Di Lorenzo ha giocato 47 partite tra Serie A, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, segnando 2 gol. In carriera, oltre a un campionato di Serie B, ha vinto una Coppa Italia, uno scudetto e un Europeo con l'Italia.