Napoli, ufficiale l'addio di Conte. Ora si attende la firma di Allegri che però prima deve risolvere il suo contratto con il Milan

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Il Napoli ha annunciato l'addio di Antonio Conte. Il suo sostituto sarà Max Allegri che però prima di firmare deve risolvere il suo contratto con il Milan

Il Napoli ha annunciato sul suo sito la risoluzione del contratto con Antonio Conte: "La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".

Già da alcuni giorni, il Napoli ha scelto il sostituto di Conte, vale a dire Massimiliano Allegri. La firma è attesa a breve, ma prima il tecnico livornese dovrà risolvere il suo contratto con il Milan che scade nel 2027. Per il momento, le parti non hanno trovato un accordo e dunque ci sarà bisogno di trattare ancora.