Nkunku: "Mi sento bene, voglio giocare ancora di più"
Dopo il successo per 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, Christopher Nkunku, che ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan, ha dichiarato ai microfoni di Telelombardia: "É stata una buona gara oggi da parte di tutti, una bella performance segnando tre gol e concedendone zero. Siamo felici di aver passato il turno”.
Sul suo momento: "Mi sento bene. Voglio giocare ancora di più. Sto lavorando per sentirmi ancora meglio”.
Sulle prime settimane al Milan: “Mi sento a mio agio, ho avuto un ottimo benvenuto e tutti mi fanno sentire bene, dallo staff ai compagni ai tifosi. Sono felice di giocare per il Milan”.
Sul Napoli: "Se sono pronto a giocare? E' una domanda per il mister, non per me. Ma sono pronto per giocare quello che servirà".
