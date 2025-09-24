Nkunku: "Sono felice di giocare per il Milan, mi sento a mio agio"

Dopo il successo per 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, Christopher Nkunku, che ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan, ha dichiarato ai microfoni di Telelombardia: "É stata una buona gara oggi da parte di tutti, una bella performance segnando tre gol e concedendone zero. Siamo felici di aver passato il turno”.

Sulle prime settimane al Milan: “Mi sento a mio agio, ho avuto un ottimo benvenuto e tutti mi fanno sentire bene, dallo staff ai compagni ai tifosi. Sono felice di giocare per il Milan”.

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

MILAN-LECCE

Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.

Espulsi: 18’ Siebert.

Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.