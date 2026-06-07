Ordine sottolinea: “Dirigente con più influenza? Marotta. Chi propone Malagò presidente? Marotta…. Avrà una pressione maggiore…”
Intervenuto a QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del presidente dell'Inter Beppe Marotta e della sua influenza politica. Queste le sue parole.
"Qual è il dirigente più influente in Italia? Marotta. Chi è il dirigente italiano che prevedendo l'eliminazione della nazionale dal Mondiale va a parlare con Malagò per proporgli di diventare candidato per le elezioni presidenziali della Federcalcio e che va a parlare col ministro Giorgetti per non avere il suo veto? Marotta. Oggi siamo alla vigilia del rinnovo delle cariche federali: il 22 il presidente sara sicuramente Malagò, i tre designati della Serie A saranno in tre uscenti, Marotta, Chiellini e quello dell'Udinese. Ci sarà una maggiore pressione politica da parte di questo bravo dirigente?"
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