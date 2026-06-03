Pochesci ironizza sul Milan: "Se fanno a schiaffi, vince Ibra, se fanno a soldi vince Cardinale"

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Sandro Pochesci, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Se fanno a schiaffi, vince Ibra, se fanno a soldi vince Cardinale (ride, ndr)"

Il Milan si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione dopo una stagione ben lontana dalle aspettative della società e dei tifosi. Il mancato accesso alla prossima Champions League ha rappresentato un duro colpo, spingendo il club a intraprendere un percorso di profondo rinnovamento.

La dirigenza rossonera ha deciso di voltare pagina, separandosi da alcune delle figure più importanti dell'assetto societario e tecnico. Sono stati infatti ufficializzati gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, segnando l'inizio di una nuova era.

Alla base di queste scelte ci sono risultati ritenuti al di sotto degli standard richiesti. Le prestazioni altalenanti e le difficoltà incontrate nel corso della stagione hanno evidenziato la necessità di una revisione complessiva del progetto. Ora il Milan guarda avanti con l'obiettivo di costruire fondamenta solide per il futuro. La società è chiamata a individuare nuove figure chiave e a sviluppare una strategia ambiziosa che possa riportare i rossoneri protagonisti in Italia e nuovamente competitivi sul palcoscenico europeo.

Sandro Pochesci, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Se fanno a schiaffi, vince Ibra, se fanno a soldi vince Cardinale (ride, ndr). Siamo al paradosso. No nsi spiega cosa è successo al Milan, anche nelle ultime giornate. Serviva il pari contro il Cagliari, che era demotivato dopo la salvezza.