Pulisic non ce la fa: l'americano partirà dalla panchina a Lecce

vedi letture

Niente da fare per Christian Pulisic: il giocatore americano, che ha accusato nelle scorse ore un fastidio alla caviglia, non partirà da titolare nella partita di domani sera contro il Lecce. A riportarlo è Peppe Di Stefano, l'inviato di Sky Sport 24 al seguito del Milan questa sera in collegamento da Linate dopo l'arrivo del nuovo rossonero Cristopher Nkunku. Ennesimo colpo bassissimo per il Milan e per Massimiliano Allegri che in attacco ha già perso Rafael Leao e a centrocampo dovrà fare a meno per diverse settimane di Ardon Jashari.

In attacco spazio a Alexis Saelemaekers nel ruolo di seconda punta accanto a Santiago Gimenez. Pochissime le soluzioni offensive dalla panchina per il tecnico olandese: ci sarà Samuel Chukwueze e ci sarà il giovane Cheveyo Balentien, classe 2008 arrivato pochi giorni fa all'interno del progetto di Milan Futuro. Sulla corsia laterale, nel centrocampo del 3-5-2, è stato provato invece Yunus Musah che nella rifinitura di oggi è stato provato in quel ruolo e che soprattutto, alla luce dell'infortunio di Jashari, difficilmente lascerà il Milan in questa sessione di mercato.