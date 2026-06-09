Pulisic rivela: "Una mia debolezza? Forse a volte sono troppo duro con me stesso"

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Christian Pulisic, reduce da una seconda parte di stagione con il Milan molto deludente, ha raccontato di aspettarsi sempre troppo da sé stesso

Christian Pulisic, parlando con WWD, ha parlato così del prossimo Mondiale che giocherà con gli Stati Uniti: "Ovviamente squadre come Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile hanno talento ed esperienza incredibili. Ma la Coppa del Mondo sorprende sempre anche le persone. Non puoi sottovalutare nessuno. Voglio dire, per me il sogno è semplice: USA in finale e vittoria del Mondiale. Non mi interessa davvero contro di chỉ. C'è sempre pressione con una Coppa del Mondo, soprattutto rappresentando il tuo Paese, ma è anche ciò che sogni da bambino. Giocare a casa lo rende ancora più speciale. Cerco di non pensare troppo lontano però. La cosa più importante è prepararsi nel modo giusto ogni giorno, rimanere in salute e aiutare la squadra a costruire fiducia".

Sul suo momento, l'attaccante del Milan ha spiegato: "Non importa cosa succede, continuo sempre a spingere e a cercare di migliorare. Una mia debolezza? Forse il fatto di essere troppo duro con me stesso a volte. Mi aspetto sempre molto da me stesso" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.