Ricci, partita del cuore: a fine partita va a salutare la Curva Maratona che lo omaggia

La partita di ieri per Samuele Ricci è stata davvero la partita del cuore: e il risultato raggiunto sul campo dal Milan c'entra davvero poco in questo caso, nonostante la rimonta rossonera abbia fatto venire le palpitazioni a molti. Il centrocampista toscano tornava per la prima volta da avversario all'Olimpico Grande Torino, campo che lo ha fatto diventare grande e che, di fatto, gli ha permesso di fare il salto in una big quest'estate con l'approdo a Milanello.

Ricci, al termine della gara, dopo il saluto e la festa con i tifosi rossoneri sotto il settore ospiti, si è diretto dall'altra parte dello stadio ed è andato ad applaudire la Curva Maratona, dove prendono posto i tifosi più caldi granata. Proprio i suoi ex sostenitori hanno ricambiato l'applauso: sintomo di un affetto reciproco che, nonostante il trasferimento in un'altra formazione, non è cambiato di una virgola.

In conferenza stampa Ricci ha poi dichiarato: "Serata molto emozionante per me. Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le persone che avevo avuto al Torino, c'è stato un bel rapporto ed è questa la cosa mi gratifica di più. È stata una partita a due facce: siamo entrati timidi, ma c'è stata una grande reazione, abbiamo gestito bene la palla, andando sulle fasce e senza forzare palle interne. E abbiamo vinto".