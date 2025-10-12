Rossoneri in nazionale: oggi il secondo match di Modric con la Croazia
MilanNews.it
Questa sera Luka Modrić sarà impegnato in Croazia-Gibilterra in scena alle 20.45 a Varaždin. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è il secondo per il centrocampista croato in questa sosta dopo quello contro la Repubblica Ceca di giovedì.
Luka Modrić (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026
Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026
Pubblicità
News
Le più lette
3 Pepe: "Senza coppe vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c’è Modric, il gruppo è ottimo"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cattaneo: "Allegri e Tare hanno riportato identità e normalità al Milan. Max è l'allenatore giusto per Leao"
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com