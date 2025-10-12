Rossoneri in nazionale: oggi il secondo match di Modric con la Croazia

Questa sera Luka Modrić sarà impegnato in Croazia-Gibilterra in scena alle 20.45 a Varaždin. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è il secondo per il centrocampista croato in questa sosta dopo quello contro la Repubblica Ceca di giovedì.

Luka Modrić (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026
Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026