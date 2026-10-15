Salisburgo-Milan, la squadra di Amorim in campo con la maglia rossonera

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Oggi alle 17:09News
di Manuel Del Vecchio

Questo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18.45, il Milan di Ruben Amorim affronterà il RB Salisburgo alla Red Bull Arena, in un match valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il Diavolo indosserà l'home kit Puma, quello rossonero.

Stasera ci sarà spazio anche per chi ha giocato meno: Camarda dovrebbe cominciare dall'inizio.