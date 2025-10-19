San Siro torna a colorarsi con striscioni e bandiere: l'avviso della Curva Sud Milano

Oggi alle 12:47
di Manuel Del Vecchio

Nella partita di questa sera tra Milan e Fiorentina la Curva Sud Milano torna a colorare San Siro con striscioni e bandiere, dando seguito a quanto anticipato in occasione di Milan-Napoli. Contro i partenopei il tifo organizzato era tornato a cantare e sostenere la squadra per tutta la durata del match. Attraverso i propri profili social gli ultras rossoneri hanno comunicato un avviso per la partita di questa sera.

“Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San siro, nonostante la persistenza di alcuni divieti. Chiediamo a TUTTI di portare una sciarpa, oltre alle bandiere, agli stendardi e di attenersi alle istruzioni che verranno date tramite l’impianto voce per coordinare l’apertura”.