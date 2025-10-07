Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha due punti in più di un anno fa

di Manuel Del Vecchio

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo sei giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno due punti in più.

Ecco la classifica completa:

Napoli 15 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sei giornate)
Roma 15 (+6)
Milan 13 (+2)
Inter 12 (+1)
Juventus 12 (=)
Atalanta 10 (+3)
Bologna 10 (+3)
Como 9 (+1)
Sassuolo 9 (in Serie B)
Cremonese 9 (in Serie B)
Cagliari 8 (+3)
Udinese 8 (-2)
Lazio 7 (-3)
Parma 5 (=)
Lecce 5 (=)
Torino 5 (-6)
Fiorentina 3 (-4)
Hellas Verona 3 (-3)
Genoa 2 (-3)
Pisa 2 (in Serie B)
 