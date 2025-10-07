Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha due punti in più di un anno fa
MilanNews.it
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo sei giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno due punti in più.
Ecco la classifica completa:
Napoli 15 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sei giornate)
Roma 15 (+6)
Milan 13 (+2)
Inter 12 (+1)
Juventus 12 (=)
Atalanta 10 (+3)
Bologna 10 (+3)
Como 9 (+1)
Sassuolo 9 (in Serie B)
Cremonese 9 (in Serie B)
Cagliari 8 (+3)
Udinese 8 (-2)
Lazio 7 (-3)
Parma 5 (=)
Lecce 5 (=)
Torino 5 (-6)
Fiorentina 3 (-4)
Hellas Verona 3 (-3)
Genoa 2 (-3)
Pisa 2 (in Serie B)
Pubblicità
News
Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivistodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
2 Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"
3 Fabrizio Romano: "Leao, non monterei un caso. All'interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa"
4 Deschamps: "Rabiot al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui"
Primo Piano
Milan-Como a Perth, c'è l'ok della UEFA. Stadio, rimborsi e punti di riferimento in Australia per i tifosi
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Eranio: "Leao, così non ci siamo, in campo non si cammina. Questo Milan è da scudetto grazie ad Allegri"
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com