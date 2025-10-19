Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Juventus 2-0

Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Juventus 2-0
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00
di Manuel Del Vecchio

Il Como batte la Juventus 2-0 e scala posizioni in classifica agganciando proprio i bianconeri e portandosi a meno uno dal Milan. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 15*
Napoli 15*
Roma 15*
Milan 13 
Como 12*
Juventus 12*
Atalanta 10 
Bologna 10
Sassuolo 10* 
Cremonese 9 
Cagliari 8 
Udinese 8 
Torino 8*
Lazio 7 
Lecce 6*
Parma 5   
Verona 4*
Fiorentina 3 
Pisa 3*
Genoa 2 
*una partita in più