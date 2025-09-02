Simonelli: "La Serie A sta diventando un esempio per le altre leghe"

Enzo Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine della presentazione della Radio TV Serie A. "Sono felice di essere diventato presidente della Lega Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza. Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un'attività di grande valore aggiunto".

Simonelli continua così parlando delle novità, specie a livello tecnologico, che il campionato di Serie A ha vissuto negli ultimi anni: "Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un esempio per le altre leghe. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili"