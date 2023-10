TOP NEWS del 26 ottobre - Il complicato post partita di PSG-Milan nelle parole di Seedorf, Calabria e Pioli

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 26 ottobre 2023:

Seedorf durissimo: "Quando giochi contro queste squadre non puoi giocare allo stesso modo in cui giochi in Serie A. Non puoi permettertelo" - leggi qui la news

Post partita complicato a Parigi. Calabria: "Ci facciamo il culo a Milanello: chi non ci crede stia a casa". Pioli: "Ha sbagliato: a Milanello non c'è nessuno che lavora con poca attenzione" - leggi qui la news

Il Psg molto più forte del Milan, ma troppi errori e distrazioni. Il “caso” Jovic e l’arrivo di Ibra - leggi qui la news