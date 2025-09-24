Verso Milan-Napoli, Nkunku: "Se sono pronto a giocare titolare? E' una domanda per il mister, non per me"
Dopo il successo per 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, Christopher Nkunku, che ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan, ha dichiarato ai microfoni di Telelombardia: "É stata una buona gara oggi da parte di tutti, una bella performance segnando tre gol e concedendone zero. Siamo felici di aver passato il turno”.
Sul suo momento: "Mi sento bene. Voglio giocare ancora di più. Sto lavorando per sentirmi ancora meglio”.
Sul Napoli: "Se sono pronto a giocare titolare? E' una domanda per il mister, non per me. Ma sono pronto per giocare quello che servirà".
