News VIDEO MN - I tifosi del Milan in marcia verso la RedBull Arena

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I tifosi del Milan stanno marciando verso la RedBull Arena per la partita di questa sera contro il Salisburgo

I tifosi del Milan stanno marciando verso la RedBull Arena per la partita di questa sera contro il Salisburgo, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Allo stadio sono attesi circa 1500 supporters milanisti nel settore ospiti che sarà tutto esaurito.

Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it: