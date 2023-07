Tuttosport - Pulisic mossa doubleface: ora a tutta su Reijnders

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' fatta per Christian Pulisic: nel pomeriggio di ieri il club rossonero ha trovato l'accordo definitivo con il Chelsea per il passaggio dell'americano in rossonero (QUI la notizia di MilanNews.it) e nel corso della mattinata è avvenuto lo scambio dei documenti tra i legali dei due club per sistemare le ultime formalità, in attesa dell'arrivo del giocatore a Milano (QUI la nostra anticipazione).

Due facce

Come riferisce questa mattina Tuttosport, il colpo di Christian Pulisic si può analizzare in due direzioni. La prima, quella sicuramente più importante da un punto di vista sportivo, è l'aspetto tecnico. Il Milan mette le mani su un giocatore ancora giovane, di 24 anni, ma con ancora tanto potenziale da esprimere e moltissima esperienza già acquisita in campo internazionale: ha vinto una Champions da protagonista (con il Chelsea insieme a Giroud) e ha disputato il Mondiale in Qatar. Il tutto al conveniente prezzo di 22 milioni totali: 20 di parte fissa e un paio di bonus. Un buon affare per un giocatore che nelle ultime due stagioni ha vissuto tanta spietata concorrenza in Inghilterra e alcuni infortuni spiacevoli. La mossa di mercato è però anche una manovra di marketing molto significativa. Il Milan accoglie la stella del calcio americano, amato da tutti in patria e forse quello che potrebbe essere già considerato l'americano più forte di tutti i tempi: sicuramente è quello che ha avuto più successo in Europa, il primo a vincere la Champions e l'unico attualmente. Dunque un bell'aggancio con il mercato a stelle e strisce.ù

Ora Reijnders

Ora il Milan può concentrarsi per chiudere anche il secondo affare a centrocampo dopo Ruben Loftus-Cheek. Come riportato (QUI) da MilanNews.it, da via Aldo Rossi è partita l'accelerata, che ci sia augura possa essere definitiva, per Tijjani Reijnders, centrocampista anche lui 24enne dell'AZ Alkmaar. Il club olandese è un osso duro e ha fissato il prezzo a 25 milioni: Furlani e Moncada con pazienza stanno cercando di limare la distanza e hanno fatto un'ultima offerta da 21 milioni più bonus. Si aspetta la risposta degli olandesi. Intanto il club ha già l'accordo per un qaudriennale a 1.7 milioni a stagione con il giocatore. Per la mediana rimane in lizza anche Yunus Musah del Valencia, altro calciatore americano: anche in questo caso la richiesta è molto elevata, almeno 35 milioni richiesti. Se si vuole portare a termine il colpo ci vorrà pazienza.