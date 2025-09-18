CorSera: "San Siro, dalla Giunta via libera alla vendita. Milan e Inter chiedono garanzie sui processi"
Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "San Siro, dalla Giunta via libera alla vendita. Milan e Inter chiedono garanzie sui processi". Ieri è stata una giornata importante sul fronte stadio perchè la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ora la palla passa al Consiglio Comunale che si pronuncerà a sua volta entro la fine del mese di settembre.
Nelle ultime ore, è arrivata una nuova richiesta dei due club che vogliono garanzie nel caso in cui si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro. Il timore in rossoneri e nerazzurri è che le inchieste della Procura coinvolgano l’operazione stadio, anche se al momento c’è solo un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan