CorSera: "San Siro, dalla Giunta via libera alla vendita. Milan e Inter chiedono garanzie sui processi"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "San Siro, dalla Giunta via libera alla vendita. Milan e Inter chiedono garanzie sui processi". Ieri è stata una giornata importante sul fronte stadio perchè la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ora la palla passa al Consiglio Comunale che si pronuncerà a sua volta entro la fine del mese di settembre.

Nelle ultime ore, è arrivata una nuova richiesta dei due club che vogliono garanzie nel caso in cui si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro. Il timore in rossoneri e nerazzurri è che le inchieste della Procura coinvolgano l’operazione stadio, anche se al momento c’è solo un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato.

