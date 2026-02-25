Gazzetta: "Al centro c'è Jashari. Tocca allo svizzero accanto a Modric: Milan col doppio play"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Al centro c'è Jashari. Tocca allo svizzero accanto a Modric: Milan col doppio play". Secondo la Rosea, l'infortunio di Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari ne centrocampo rossonero: per Max Allegri, lo svizzero può coesistere con il croato e quindi è probabile vederli insieme dal primo minuto domenica in casa della Cremonese. A completare la mediana milanista ci sarà ovviamente Adrien Rabiot.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Udinese 32 (26)

Parma 32 (26)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)