Il CorSport e il focus su Milan: "State Allegri"

Il CorSport e il focus su Milan: "State Allegri"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Giorni complicati per il Milan. Prima il pari contro il Como, poi la sconfitta interna contro il Parma: risultati che hanno fatto scivolare i rossoneri a -10 punti in classifica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "State Allegri".

C'è poco entusiasmo tra i rossoneri dopo le ultime due gare, ma Massimiliano Allegri sta viaggiando a una media punti che è stata quella di Stefano Pioli nell'anno dello scudetto. Adesso bisognerà difendere il secondo posto dalle pretendenti.