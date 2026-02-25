Quale sarà il destino di Fullkrug? Il CorSport: "Il futuro in 12 partite"

Giorni complicati per il Milan dopo gli ultimi deludenti risultati che hanno fatto scivolare i rossoneri a -10 dall'Inter. Milan che, oltre alla classifica, deve cominciare a pensare al futuro di diversi calciatori, in particolare quello di Niclas Fullkrug.

"Il futuro in 12 partite", scrive oggi l'edizione odierna del Corriere dello Sport. E ancora: "Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno prossimo, e il Diavolo ha un diritto di riscatto da poter esercitare a proprio favore, ma vuole capire se realmente vale la pena investire 5 milioni e soprattutto occupare una casella per l’attacco in vista dei prossimi anni".