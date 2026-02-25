Il QS sul Milan: "Diavolo 'spuntato'. Quando manca un vero bomber"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "Diavolo 'spuntato'. Quando manca un vero bomber". Dietro alla frenata della squadra rossonera, che dopo il ko contro il Parma ha di fatto dovuto dire addio al sogno scudetto, c'è sicuramente la mancanza di un vero goleador. A questo si aggiunge poi il fatto che alcuni giocatori che hanno spesso trascinato la formazione milanista nelle ultime stagioni quest'anno stanno faticando parecchio a causa degli infortuni: parliamo per esempio di Christian Pulisic, ancora a secco di gol e di assist nel 2026.
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
