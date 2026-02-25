Milan, si avvicina il rientro di Gimenez: le ultime
Arrivano buone notizie su Santiago Gimenez, out da diversi mesi per un infortunio alla caviglia che lo ha costretto anche ad operarsi a metà dicembre. Il suo percorso di recupero sta procedendo bene, tanto che il ritorno in campo non è poi così lontano: come riporta Tuttosport, infatti, settimana prossima il centravanti messicano avrà un controllo medico e, se il parere sarà positivo, lo staff del Milan potrà pianificare il percorso completo di recupero e rientro dell'ex Feyenoord.
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
