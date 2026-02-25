Milan, si avvicina il rientro di Gimenez: le ultime

vedi letture

Arrivano buone notizie su Santiago Gimenez, out da diversi mesi per un infortunio alla caviglia che lo ha costretto anche ad operarsi a metà dicembre. Il suo percorso di recupero sta procedendo bene, tanto che il ritorno in campo non è poi così lontano: come riporta Tuttosport, infatti, settimana prossima il centravanti messicano avrà un controllo medico e, se il parere sarà positivo, lo staff del Milan potrà pianificare il percorso completo di recupero e rientro dell'ex Feyenoord.

