Mercato Milan, Tuttosport: "Obiettivo Kean. Ma senza perdere di vista Vlahovic & C."

In merito al mercato del Milan per la prossima stagione, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Obiettivo Kean. Ma senza perdere di vista Vlahovic & C.". Ai rossoneri serve un vero nove e uno dei nomi che piacciono di più in via Aldo Rossi è certamente quello di Moise Kean. Già la scorsa estate l'attaccante della Fiorentina era stato chiesto da Max Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Il centravanti italiano ha un contratto con i viola fino al 2029, ma vista la deludente stagione della formazione toscana non è escluso che possa decidere di andare via al termine di questo campionato. Ricordiamo che Kean ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che è attiva dal primo al 15 luglio.

Ma il suo non è l'unico nome nella lista del Milan che continua a monitorare anche Vlahovic della Juventus (è sempre in scadenza il prossimo 30 giugno) e Pellegrino del Parma. Attenzione poi anche a due top in bilico: Darwin Nunez dell'Al-Hilal, finito fuori dopo che il club arabo ha preso Benzema a gennaio, e Gabriel Jesus dell'Arsenal, contratto in scadenza nel 2027 che ha cambiato recentemente procuratore e passato nella scuderia di Branchini, agente, tra gli altri, anche di Max Allegri.