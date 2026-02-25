Milan, da monitorare Gabbia in vista della Cremonese

Il Milan ha ripreso ieri gli allenamenti dopo il ko contro il Parma. I rossoneri devono voltare subito pagina e ripartire già domenica in casa della Cremonese. In vista di questa gara verranno monitorate in questi giorni a Milanello le condizioni fisiche di Matteo Gabbia, che nel riscaldamento prima della sfida contro i gialloblu ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra.

Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni muscolo-tendinee e dunque non è escluso che possa essere tra i convocati di Max Allegri per la trasferta di domenica sul campo della Cremonese. Il centrale rossonero punta ad essere regolarmente a disposizione del tecnico livornese. Lo riferisce stamattina Tuttosport.