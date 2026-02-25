Il CorSport in apertura: "Max cambia direzione al Milan"
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Max cambia direzione al Milan". Nonostante si sia chiusa la striscia d’imbattibilità dei rossoneri e il sogno scudetto sia ormai svanito dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Parma, la stagione del Diavolo di Massimiliano Allegri resta assolutamente positiva. Ora nel mirino c'è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che il Milan non può assolutamente fallire.
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan