Il CorSport in apertura: "Max cambia direzione al Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Max cambia direzione al Milan". Nonostante si sia chiusa la striscia d’imbattibilità dei rossoneri e il sogno scudetto sia ormai svanito dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Parma, la stagione del Diavolo di Massimiliano Allegri resta assolutamente positiva. Ora nel mirino c'è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che il Milan non può assolutamente fallire.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY