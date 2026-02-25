Il CorSport in apertura: "Max cambia direzione al Milan"

Il CorSport in apertura: "Max cambia direzione al Milan"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Max cambia direzione al Milan". Nonostante  si sia chiusa la striscia d’imbattibilità dei rossoneri e il sogno scudetto sia ormai svanito dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Parma, la stagione del Diavolo di Massimiliano Allegri resta assolutamente positiva. Ora nel mirino c'è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che il Milan non può assolutamente fallire.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY