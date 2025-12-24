Il CorSport in prima pagina: "Milan, Fullkrug a scuola Max"

vedi letture

Niclas Fullkrug è il primo acquisto "virtuale" del Milan per la sessione invernale di calciomercato. L'attaccante tedesco, che arriva in prestito del West Ham, ha effettuato le visite mediche ed è pronto a tuffarsi nella sua avventura rossonera.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel taglio laterale: "Milan, Fullkrug a scuola Max". Oggi l'attaccante sosterrà il primo allenamento con i rossoneri, Allegri finalmente ha a disposizione l'attaccante che ha sempre bramato nelle ultime settimane.